Gli striscioni durante Empoli-Fiorentina | “Morire di lavoro non può essere accettato Basta vittime innocenti”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Al Castellani si gioca il derby toscano di Serie A, i tifosi delle due squadre sono uniti in un solo coro nel gridare "" alle morti sul. Venerdì scorso la tragedia in un cantiere a Firenze.

Cassina Valsassina (Lecco), 4 febbraio 2024 – striscioni , fiaccole, fumogeni come in un corteo da stadio, ma in silenzio, senza tifo, per Nicholas ... (ilgiorno)

caos a Bari dopo le parole di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, i tifosi non perdonano e tappezzano la città di Striscioni . Sono ore di ... (spazionapoli)

L'ultras o ultrà è un tifoso fanatico di una società sportiva, generalmente appartenente ad un gruppo organizzato. Il fenomeno interessa gli sport di squadra come il calcio, la pallacanestro, la pallanuoto e l'hockey.

La Rai nel mirino delle proteste per la linea su Israele e Palestina: ... migliaia di persone si sono radunate davanti alle sedi dell'azienda pubblica, esponendo striscioni ... Roma: 'Rai Radio Televisione Israeliana' A Roma, la protesta ha coinvolto soprattutto gli studenti, ...

Portici, le notizie della settimana (12 - 18 febbraio): Parallelamente rimangono aperte anche le cause dei parenti contro gli 'haters' che avevano ... Davanti al palazzo in via della Fiera, un migliaio di persone si è presentato con cartelli, striscioni e ...

In centinaia in corteo per la Palestina, slogan e striscioni: "Israele assassino": "I popoli in rivolta in rivolta scrivono la storia Intifada sino alla vittoria", "Israele assassino", "Meloni boia", "Netanyahu assassino" gli slogan.