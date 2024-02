Gli imbrattatoti di San Valentino ora si scusano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) "L’amore non è un gioco". Il messaggio che volevano lanciare attraverso un graffito sul muro della palestra del liceo Maria Gaetana Agnesi di Merate i due 18enni sorpresi la sera della vigila di Sancon le bombolette spray in mano, non era diretto solo alle loro ex che li hanno lasciati, ma a tutti gli studenti. "Tale messaggio, seppur maturato a causa delle nostre vicende personali, non era semplicemente riferito a specifiche persone, ma voleva ricordare a tutti, soprattutto a noi giovani, che rispetto e cura dei rapporti interpersonali sono valori imprescindibili", spiegano i due writers, che si firmano 2L, perché L è l’iniziale dei nomi di entrambi. "Ridurre questa affermazione ad un semplice gesto per riconquistare o ammonire chi ti ha ferito sminuisce ciò che invece si voleva lasciare scrivendo su una scuola frequentata da più di 1.300 studenti, il ...