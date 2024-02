Gli hacker russi attaccano l’Italia | “Abbiamo bloccato questi tre portali strategici”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il collettivo NoName057 ha rivendicato sul suo canale Telegram altri attacchi DdoS a siti e pagine della pubblica amministrazione. Al momentoattacchi fanno rumore ma non compromettono nulla di strategico.

Microsoft e OpenAI : Hacker utilizzano l’IA generativa per migliorare gli attacchi informatici Non sorprende scoprire che i criminali informatici ... (windows8.myblog)

Hacker è un prestito dalla lingua inglese che designa una persona che utilizza le proprie competenze informatiche per esplorare i dettagli dei sistemi programmabili e sperimenta come estenderne l'utilizzo.

La Russia ha pagato 1,8 miliardi (in oro) all'Iran per avere i suoi droni: la scoperta di un gruppo di hacker: Gli hacker hanno inviato un'email ai clienti di Sahara Thunder, ai giornalisti e alle agenzie di stampa per informarli della fuga di dati e che tale materiale sarebbe stato messo a disposizione di ...

Hacker russi attaccano alucuni siti in Italia (ma restano tutti online): Secondo gli hacker si tratterebbe di un attacco Ddos, tuttavia la gran parte degli indirizzi sono al momento raggiungibili dallItalia. Liniziativa di sabato seguirebbe altri attacchi fotocopia ...

Microsoft Defender: una virgola può ingannare l'antivirus: ... presente nel sistema dal 2014 e corretta solo nel maggio 2022 , consentiva agli hacker di eludere ... La scoperta di Page mette in luce come, nonostante gli sforzi di Microsoft nel rilasciare ...