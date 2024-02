Gli effetti ed i significati della caduta di Avdiivka

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 18 febbraio 2024) Una sconfitta di poco conto oppure il via alla nuova avanzata russa? Il segno che la coalizione occidentale è meno vicina a Kiev rispetto a due anni fa o solo una battaglia persa per una banale questione di uomini e mezzi? Sono diverse le domande che si porta con se la ritirata dadelle truppe di Kiev che hanno lasciato la città all'esercito russo. Secondo l’analista strategico Virgilio Lo Presti: «La sorte diera segnata già da inizio gennaio; il problema non era il se ma il quando la ex-cittadina sarebbe. L’inferiorità ucraina si manifestava da tempo in tutti i settori: numero di soldati a disposizione, mancanza di fuoco di controbatteria, inferiorità nel numero di mezzi corazzati. La 110° Brigata Corazzata Ucraina ha combattuto fino all’esaurimento, senza mai ricevere la giusta rotazione per far rifiatare le ...