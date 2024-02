Gli azzurri alle prese con una trasferta insidiosa Sangio | c’è il San Donato Rigucci | Gara tosta»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) SAN GIOVANNI Dopo il turno di sosta per la Viareggio Cup, la serie D torna di nuovo in campo e per lavannese c’è l’osticadi Tavarnelle Val di Pesa contro il Sanal cospetto di una formazione che sta assolutamente deludendo. Atos, tecnico azzurro, non si fida però affatto del grupponato da Lorenzo Collacchioni e lo fa capire a chiare lettere: "Un pò tutti, magari, si aspettavano di vedere il Sanin una posizione diversa rispetto a quella che sta occupando a oggi ma non dobbiamo pensare a delusioni o di obiettivi mancati dell’avversario, conosco bene il valore dei giocatori del Sane so di per certo che si tratta di un organico con elementi che, in qualunque momento, possono indirizzare laverso ...