Gli anticipi di ieri Quattro Castella punito dal Sorbolo Bella vittoria della Virtus Libertas

(Di domenica 18 febbraio 2024) Niente da fare per ilche dopo due gare senza sconfitte porta a casa zero punti: il team ottavo in classifica nel girone B di Prima categoria rimane a quota 27 dopo la trasferta deludente sul campo delBiancazzurra che ha vinto 2-0. Nell’altro anticipo di Prima, girone C,con uno scoppiettante 3-2 sul San Prospero Correggio. Lasale a 36 punti, ed è seconda da sola dietro al Ganaceto (41), ovviamente in attesa delle gare di oggi. Decisivi Vezzani (16’) e Remigini (24’ e 37’). Non bastano al San Prospero i gol di Nicoletti (39’) e Crema (66’). Rimonta che era iniziata, quindi, ma che non è stata completata. In Seconda categoria, nel girone D, solo 1-1 tra ...