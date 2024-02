Gli agricoltori all' Angelus | regalano un trattore al Papa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 18 febbraio 2024) AGI - "Saluto i coltivatori e gli allevatori presenti in piazza". CosìFrancesco al termine dell'. La delegazione degliha portato in piazza San Pietro la mucca Ercolina e unda dare in dono al Pontefice. "Caro Pontefice, con infinita gratitudine la ringraziamo per averci dato la possibilità di portare la nostra voce e la nostra presenza nella tua Santa Casa". Inizia così la lettera che glipresenti oggi in piazza San Pietro, hanno scritto aFrancesco. "Da settimane, con orgoglio e tenacia, stiamo manifestando affinché gli organi di governo e i cittadini ascoltino la nostra proposta di riforma del settore agricolo", prosegue la missiva. "Siamo profondamente preoccupati per le sorti della agricoltura - si legge ancora - il ...