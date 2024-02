Gite scolastiche | si possono detrarre dalle tasse? Cosa sapere prima di compilare il 730

(Di domenica 18 febbraio 2024) Lesi? Eccodi fare il 730. Un aiuto alle famiglie per spendere meno. Lesono un’occasione molto importante per arricchire la cultura degli studenti delle scuole. Viaggiare non solo fa apprendere molte nozioni sulla storia e la cultura del luogo che si visita ma è un momento importante di socializzazione, fanno parte del programma scolastico e, dunque, non meno importanti dell’assistere ad altre lezioni tra i banchi di scuola. Detrazione per leesiste: facciamo chiarezza (cityrumors.it)Purtroppo lecomprendono dei costi ed ...

Oggi, 15 febbraio 2024 , è l' Ultimo giorno a disposizione per fare domanda e ottenere il Bonus gite scolastiche . Chi rispetta i requisiti può ... (fanpage)

Milena Jole Gabanelli (Nibbiano, 9 giugno 1954) è una giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana.

Museo Casal de' Pazzi, tutto sul sito archeologico che ebbe origine da una zanna d'elefante: Il passaporto pleistocenico per bambini Come è intuibile, il Museo di Casal de' Pazzi attrae moltissimi bambini e spesso è meta di gite scolastiche. Periodicamente, i piccoli visitatori possono ...

Gite scolastiche, un luogo da visitare per parlare di ambiente e biodiversità: la Casa delle Farfalle e l'Apiario dell'Etna: Ma come educare alle buone pratiche green e rispettose della biodiversità gli alunni fin dalla scuola primaria Un'idea potrebbe essere quella di organizzare gite scolastiche e visite guidate in ...

Bonus gite scolastiche 2024, oggi ultimo giorno per fare domanda. Come fare: Oggi è l'ultimo giorno per richiedere il bonus gite scolastiche 2024, il contributo destinato a famiglie con studenti iscritti a istituzioni secondarie di secondo grado aventi Isee inferiore a cinque mila euro. Il contributo, previsto dal ...