Giorgia perde colpi | FdI ai minimi dalle Politiche

(Di domenica 18 febbraio 2024) Primi scricchiolii nella tenuta della maggioranza. Non solo quella politica, con i rapporti sempre più tesi tra gli alleati – leggi Salvini contro Meloni – ma pure nei consensi. Il campanello d’allarme per il centrodestra lo suona la Supermedia YouTrend/Agi di questa settimana. Fratelli d’Italia è ancora, saldamente, il primo partito ma ha perso mezzo punto in due settimane assestandosi al 28,1% Se è vero che Fratelli d’Italia è ancora, saldamente, il primo partito, lo è altrettanto che la formazione della premierMeloni ha perso mezzo punto in due settimane assestandosi al 28,1%, il dato più basso dall’insediamento del primo governo a trazione sovranista della Repubblica. Stesso discorso per la Lega di Matteo Salvini che, con un’ulteriore flessione, scende all’8,3% ben lontano dal traguardo psicologico del 10 per cento che metterebbe al riparo il Carroccio, e ...