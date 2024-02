Ginnastica artistica | Nina Derwael torna e vince in Coppa del Mondo July Marano settima al corpo libero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) A Il Cairo (Egitto) sono andate in scena le ultimi finali della tappa inaugurale delladel2024 di. Si tratta del massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità (quello per l’all-around è nei fatti defunto), che tra l’altro mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (due su ogni attrezzi al termine della serie di quattro eventi). L’Italia non è interessata al discorso relativo ai tagliandi a cinque cerchi, visto che entrambe le nostre Nazionali sono qualificate ai Giochi con le due squadre (cinque posti per sesso). La belgata in gara dopo un infortunio. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 alle parallele asimmetriche, nonché pluri iridata sugli staggi, si è imposta alla ...