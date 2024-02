Giampaolo-Napoli | la posizione del mister | l’ipotetico ingaggio del sostituto di Mazzarri

Giampaolo Morelli (Napoli, 25 novembre 1974) è un attore, sceneggiatore, conduttore televisivo, scrittore, doppiatore e regista italiano.

Giampaolo, Calzona ed il ritorno di Garcia: quando il no sense fa più danni di Mazzarri: Il Napoli ha bisogno di certezze e non di altri esperimenti. Giampaolo, che De Laurentiis stima da molti anni, non ci sembra la soluzione perfetta per l'immediato. Per quanto riguarda il duo Calzona -...

È ora che De Laurentiis si svegli e si renda conto degli errori dei suoi costosi dirigenti (Corbo): ...napoletana di Repubblica quasi assolve Adl e attacca il cerchio magico del presidente del Napoli. ... Marco Giampaolo è il primo candidato, in questa fase il più autorevole e accreditato; il ct della ...

Zambardino: "La stagione del Napoli è abortita. Giampaolo Dal ridicolo alla tragedia, non ci meritiamo un altro fallito pluriennale": Vittorio Zambardino , editorialista del Corriere del Mezzogiorno, commenta sul sito del quotidiano Napoli - Genoa 1 - 1: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie