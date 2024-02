‘Giallo' Navalny | l’agitazione in carcere | le telecamere fuori uso Forse dieci ore di ‘buio’ e poi il corpo negato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 febbraio 2024 – Alexeisarebbe morto per "sindrome da morte improvvisa". Questa è la versione ufficiale del Cremlino sulle cause che hanno portato alla morte del dissidente 47enne detenuto nella colonia penale ‘Lupo polare’ in Siberia. Ma le circostanze sono tutt’ora circondate da un alone di mistero. I collaboratori e soprattutto i familiari disono sempre più convinti che la morte del dissidente sia avvenuta in un altro modo: c’è chi pensa dal generico malore all’embolia, dalla trombosi alla (ufficiale) versione della sindrome da morte improvvisa. Ad alimentare ulteriormente il’ sulla morte diè l’atteggiamento di Mosca che fino ad ora si è rifiutata di consegnare ilai cari e che, addirittura, non si sa dove si trovi. In Russia solo in un caso ...