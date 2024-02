Gevi Napoli | Coppa Italia | apoteosi partenopea | Olimpia Milano ko!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un epilogo pazzesco che ricalca, prepotentemente, il finale della scorsa stagione. Dodici mesi fa era Germani Brescia a esultare per la vittoria dellanazionale sulla più quotata Virtus Segafredo Bologna e anche in questa stagione si è avverato l’imponderabile.vince ladel nostro campionato di pallacanestro piegando, compagine più attrezzata dei campani. È una vittoria straordinaria per la formazione campana che piazza il grande colpo stagionale trionfando nella regale Torino alzando un trofeo frutto di una lenta, ma inesorabile, maturazione di squadra. Un successo bellissimo e romantico di un roster partito come outsider che questa sera festeggia sotto le luci dei riflettori. Meritatissime. I sogni, suffragati dal grande ...