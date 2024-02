Gestosi | cos’è e come si manifesta | quali sono i sintomi e le cure

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) La preeclampsia, nota anche, è una complicanza della gravidanza potenzialmente pericolosa sia per la madre sia per il feto. Si tratta in particolare di una sindrome caratterizzata dalla presenza, singola o in associazione, di segni cliniciedema, proteinuria o ipertensione in una donna incinta. In alcuni casi, poscomparire anche dolore addominale, nausea, vomito, forte mal di testa, alterazioni della vista, tremori alle mani, brusco aumento di peso. Insorge raramente prima della ventesima settimana di gestazione (più spesso dopo le 24-26 settimane) e in genere si risolve spontaneamente a distanza di qualche settimana dal parto. Le cause Le cause nonstate ancora identificate con certezza, ma si ritiene che siano determinanti alcune alterazioni nello sviluppo della ...