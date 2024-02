Geostorm | tutte le curiosità sull’emozionante action thriller con Gerard Butler

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 18 febbraio 2024)è uno di quei film che, pur non potendo essere considerati eccezionali, ha comunque il pregio di far riflettere lo spettatore su questioni importanti e di offrire una buona dose di emozioni.con connotati, la pellicola può contare su un bel cast, a cominciare dal protagonista, ben calato nella parte e più credibile di quanto non sia, in fondo, la trama stessa.è tutto sommato un film piacevole, soprattutto se si ama il genere. L’appuntamento è per la prima serata di Domenica 18 Febbraio su Italia Uno: di seguito lepiù interessanti da sapere.: la trama in breve e il cast Dopo una lunga serie di eventi catastrofici che hanno provocato grandi danni e disagi, i governi della Terra cercano ...