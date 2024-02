Genoa | Retegui dimesso dall’ospedale dopo il malore | le condizioni

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le ultime sullefisiche di Mateo, attaccante delilaccusato al termine della sfida al Napoli Arrivano buone notizie sulledi Mateo. L’attaccante argentino aveva infatti accusato unal termine di Napoli-, durante il volo della squadra. Per questo era stato ricoverato all’ospedale una volta atterrato, sottoponendosi ad una tac cerebrale. Per fortuna gli esami hanno escluso ulteriori complicazioni eè stato già. Il motivo che ha scatenato il problema sembra essere un colpo alla testa subito in uno scontro con Ostigard.

Mateo Retegui (San Fernando, 29 aprile 1999) è un calciatore argentino naturalizzato italiano, attaccante del Genoa e della nazionale italiana.

