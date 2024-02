Genoa | notte in ospedale per Retegui | ma il peggio è passato

Lo stadio Luigi Ferraris è un impianto sportivo di Genova. Colloquialmente noto anche come stadio di Marassi o Marassi dal nome del quartiere genovese dove sorge, è il più antico impianto calcistico d'Italia in attività al 2024, essendo stato inaugurato nel 1911.

Paura per Retegui dopo Napoli - Genoa: malore in aereo e notte in ospedale: Paura per Retegui dopo il match di ieri tra Napoli e Genoa , terminato 1 - 1 al Maradona con reti di Frendrup e Ngonge. L'attaccante rossoblù, che a Fuorigrotta ha giocato 75 minuti prima di essere sostituito da Ekuban, ha avvertito un malessere nel ...

Mazzarri è inadeguato, non ha idea di quello che sta facendo (Libero): Per carità, il gol del Genoa nasce un po' per caso, con Frendrup che si ritrova una palla al limite ... Il bivio: una notte di gala Champions che potrebbe anche trasformarsi in un'andata degli ottavi ...

Retegui, duro colpo alla testa e notte in Ospedale: le condizioni: ... il tutto causato da un colpo alla testa Mateo Retegui è stato vittima di un lieve malessere nel tragitto di ritorno dopo la gara tra Napoli e Genoa, il tutto causato da un colpo alla ...