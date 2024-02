Generazione Vincente di nome e di fatto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 18 febbraio 2024) LaNapoli, dopo 18 anni, torna ad aggiudicarsi la Coppa Italia di basket. La finale, davvero palpitante, è terminata 77 a 72 per i partenopei. La squadra di Coach Milicic ha battuto l’Olimpia Milano, una squadra sicuramente avvezza a certi grandi appuntamenti, ma che nulla ha potuto contro la fame di Pullen e compagni supportati da tanti cuori napoletani giunti al Pala Inalpi di Torino.: Ennis e Pullen sugli scudi La Gevi Napoli è giunta in finale dopo aver battuto la Reggiana in semifinale appena due giorni fa. Tuttavia la stanchezza davvero non si è sentita tra i napoletani. La Gevi è stata sempre nel match, solo inizialmente c’è stato un sussulto di Milano. I partenopei hanno quindi condotto la gara sin dall’inizio. La sorpresa giunge quasi alla fine. Milano indovina ...