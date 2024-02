Gema Montecatini – Paperdi JuveCaserta | Alibegovic e Moffa non giocano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Caserta. La2021 comunica che i giocatori Denise Niccolònon parteciperanno alla gara odierna con laè stato vittima di un malore alla vigilia della partita, mentre, dopo l’infortunio del novembre scorso, non risulta essere ancora in perfette condizioni fisiche.

La Serie B Nazionale 2023-24, denominata per ragioni di sponsorizzazione Serie B Old Wild West, è la 12ª edizione del secondo livello dilettantistico del campionato italiano di pallacanestro, la 1ª dopo la riforma avvenuta nell'estate 2022.

Akern Libertas - Gema Montecatini 77 - 74. Vittoria di carattere per gli amaranto!: La sconfitta di domenica a Rieti brucia ancora, ma la Akern Libertas non ha tempo da perdere in inutili esercizi di autocommiserazione: il ...

Libertas soffre ma piega Montecatini: Soffre perché Gema Montecatini è una signora squadra. Ma vince perché un grande cuore, uomini di talento che non tremano quando conta (Tozzi, Saccaggi, Bargnesi) e respira dopo un inizio settimana ...

La Libertas torna al Palamacchia, sfida delicata con Gema Montecatini : Livorno 13 febbraio 2024 - La Libertas torna al Palamacchia, sfida delicata con Gema Montecatini La sconfitta di domenica a Rieti brucia ancora, ma la Akern Libertas non ha tempo da perdere in inutili esercizi di autocommiserazione: il calendario incombe e impone agli amaranto si ...