Gelmini | anche la Rai trasmetta il documentario su Navalny

(Di domenica 18 febbraio 2024) "Questa notte sul canale Nove è andato in onda ilsu Alexei, diretto da Daniel Roher e vincitore dell'Oscar nel 2023. Sarebbe bello se lo trasmettessela Rai. Un omaggio doveroso al coraggioso oppositore russo per portare la sua storia nelle case di milioni di italiani". Lo scrive su X Mariastella, senatrice di Azione e componente della Commissione di Vigilanza Rai.

Come riforma Gelmini si indica comunemente l'insieme degli atti normativi della Repubblica Italiana – emanati durante il governo Berlusconi IV – durante la permanenza in carica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini, riguardanti il settore dell'istruzione in Italia.

Si è risvegliata la rabbia sopita che provavo da adolescente: ...resoconto dell'autogestione che avevamo avviato a scuola per protestare contro la riforma Gelmini. ... ma anche andare in vacanza e comprarmi i sieri per la faccia), forse la strada per l'età adulta è ...