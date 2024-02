Gaza | Qatar non crede più a una tregua

(Di domenica 18 febbraio 2024) 9.45 Il, mediatore sin dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di, non sembrare più alla possibilità di una,dopo il rifiuto di Israele di rinunciare all'attacco dentro Rafah e dopo che Hamas ha chiesto che i negoziati non siano vincolati al rilascio degli ostaggi. I tentativi di mediazione di Usa,Egitto edi questa settimana per arrivara a un cessate il fuoco non hanno avuto alcun esito. Il premier israeliano Netanyahu, ha ribadito che l'operazione militare per entrare a Rafah si farà.

Hamas ha dato risposta positiva all'intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza in cambio della sospensione della Guerra con Israele. Lo ha annunciato ... (fanpage)

Gaza ( AFI : /'gaa/; in arabo , Ghaza), o Città di Gaza (arabo: , Madinat Ghaza), è una città palestinese nella striscia di Gaza (dal 1967 al 2005 nei territori palestinesi occupati). Con 590 481 abitanti è la più popolosa città dello Stato di Palestina.

