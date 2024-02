Gaza | Netanyahu chiede al governo di “respingere la nascita dello Stato palestinese” Oms | “L’ospedale Nasser non funziona più”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Lasarebbe “un regalo al terrorismo” e per questo Israele respinge categoricamente l’ipotesi. Questa volta a parlare non è l’ala di estrema destra deldi Tel Aviv, ma è direttamente Benyamin. Il premier israeliano ha infatti chiesto oggi al suodi“ogni tentativo di imporre ad Israele in maniera unilaterale uno”., precisa un comunicato, ha sottoposto al voto dei ministri una dichiarazione in cui ribadisce l’opposizione di Israele ad ogni “diktat internazionale”. “Sarebbe un premio enorme al terrorismo” – Dopo aver ribadito che un accordo con i palestinesi deve scaturire da trattative bilaterali, ...