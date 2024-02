Gattuso la gara di stasera sarà decisiva per il suo futuro RMCSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le strade di Napoli e Marsiglia sembrano assomigliarsi. La situazione delle due formazioni è bollente e per entrambe potrebbe profilarsi il secondo esonero in panchina. Anche in Francia infatti Gennaronon sta vivendo un periodo d’oro. Il suo Marsiglia non vince da 6 partite e il pareggio in Europa League con lo Shakhtar Donetsk ha solo peggiorato il quadro. . A Rmc Sport si discute proprio deldel tecnico calabrese. Secondo Marion Bartoli è difficile un secondo esonero: “Ha già licenziato Marcelino all’inizio dell’anno, non vedo come potrebbe cambiare ancora una volta. Mi sembra impossibile” Diversa l’opinione di Gilbert Brisbois “Quello che accadràdecisivo per”. Il riferimento è ovviamente alla sfida di questa sera contro il Brest fuori casa. Il giornalista ...