Gatti | altra gomitata a palla lontana Ziliani e Pistocchi | «Perché Dazn non ce la fa rivedere?»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 febbraio 2024) Durante Verona-Juventus, un episodio in particolare ha catturato l’attenzione di alcuni giornalisti. Tra loro Zilliani, Capuano e. I tre hanno evidenziato il brutto gesto di, difensore della Juventus, nei confronti di Folorunsho, centrocampista del Napoli in prestito a Verona. Nelle immagini rilanciate dasul proprio profilo X (Twitter), si vede il difensore bianconero rifilare unaall’avversario all’altezza della testa a. Il video dellarifilata daa Folorunsho durante Verona-Juventus Scrive: “Unarifilata da dietro, in testa, come a Kvaratskhelia un anno fa in Juventus-Napoli, a, da ...