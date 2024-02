Gasperini spinge Bakker | “Ha avuto tante difficoltà | ma si sta applicando molto Il gol è un segnale”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Bergamo. “Abbiamo fattobene nella prima parte di gara, dopo il gol abbiamola malsana idea di gestire e provare situazioni di disimpegno dal portiere che ci han creato. Il gol ci ha tolto spinta, loro sono stati pericolosi, Carnesecchi poi ci ha messo una pezza straordinaria. E nel secondo tempo abbiamo messo da parte i pensieri malsani. Il secondo gol è stato bellissimo”. In conferenza stampa Gian Pierocommenta così la vittoria per 3-0 della sua Atalanta contro il Sassuolo, che mette la Dea ancora più saldamente al quarto posto solitario. Atalanta-Sassuolo,in conferenza stampa Le rotazioni sugli esterni: “Zappacosta emeritano di giocare: Mitchel è in buona condizione, è un ragazzo che può darci una buona mano. Sono contento per ...

Gian Piero Gasperini (Grugliasco, 26 gennaio 1958) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico dell'Atalanta.

A Vlahovic risponde Baldanzi: è pari tra Juve ed Empoli. L'Atalanta stende l'Udinese: ...a baricentro abbassato e altre tre possibilità di portarsi in vantaggio per gli uomini di Gasperini:... La squadra di Cioffi non sbanda e, anzi, spinge, sfiorando il pari. Al 37' Lovric a rimorchio di ...

Atalanta - Udinese 2 - 0 pagelle: Scamacca rinato, De Ketelaere illumina, Perez addio amaro: Spinge lungo la fascia sinistra e annulla Ebosele. Holm 6.5. Al 55' si trasforma nell'uomo dei ... Allenatore: Gasperini. Udinese (3 - 5 - 2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (1' st Ehizibue)...

Pagelle Atalanta - Frosinone 5 - 0: De Ketelaere da urlo, Ederson goleador, Di Francesco in crisi: Ederson voto 7: Ancora in gol l'ex Salernitana, perno del centrocampo di Gasperini ed elemento ... Ruggeri voto 6,5: Coinvolto con grande continuità, spinge come un forsennato sul versante mancino, ...