Gasperini | non ti passa mai | «Inter con difesa a tre? Ero in anticipo»

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sonoti dodici anni e mezzo dall’imbarazzanteggio diall’, esonerato senza mai vincere una partita. L’allenatore dell’Atalanta, che stasera ha battuto 3-0 il Sassuolo, dimostra di non esserselo dimenticato. NON GLI– Gian Pieronon fu esonerato dall’dopomesi per aver proposto la, ma per aver sbagliato tutto lo sbagliabile. Nonostante ciò, su DAZN dopo la vittoria per 3-0 dell’Atalanta sul Sassuolo prova a farre una realtà diversa: «ora accettata? Quello è stato un mio freno, quello che mi ha frenato a un certo punto della mia carriera. Sembrava che giocare afosse ...

Gian Piero Gasperini (Grugliasco, 26 gennaio 1958) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico dell'Atalanta.

