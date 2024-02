Galleria Umberto I | dissequestrato Starbucks | ripartono i lavori per aprire la caffetteria

Napoli , 28 gennaio 2024 – sabato notte di controlli a Napoli in centro, nei quartieri della Movida e a Bagnoli tra scooter in galleria Umberto I, ... (quotidiano)

La galleria Umberto I è una galleria commerciale costruita a Napoli tra il 1887 e il 1890. È dedicata a Umberto I d'Italia, come omaggio al Re e in ricordo della sua generosa presenza durante l'epidemia di colera del 1884, che mostrò l'esigenza di un "Risanamento" della città.

Fanpage.it

ilmattino.it

Galleria Umberto I di Napoli, sequestrato cantiere abusivo con due operai in nero: La polizia locale di Napoli è intervenuta in un immobile della Galleria Umberto I per verificare la legittimità dei lavori in corso. All'interno, su una superficie di circa 30 ...

Sequestrato un appartamento nella Galleria Umberto I: La Polizia Locale di Napoli, attraverso il personale della unità operativa Chiaia, è intervenuta in un immobile della Galleria Umberto I per verificare la legittimità dei lavori in corso. All'interno, ...

Movida a Napoli, sequestrati coltelli e tirapugni tra la Galleria Umberto e piazza del Plebiscito: Nottata di controlli nel cuore di Napoli e nei quartieri collinari Vomero e Arenella. Impegnati i carabinieri delle compagnie Centro e Vomero. Ancora una volta l’obiettivo primario ...