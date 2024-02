Futsal Mc | mezzo capolavoro col Pordenone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dopo due settimane di sosta forzata in Serie A Elite e senza due pedine come Jezin e Dudu Costa il Modena Cavezzo fa l’impresa fermando sul 3-3 ilsecondo della classe, recriminando anche per il pari. Sotto su corner, pareggia Aieta con un tiro non irresistibile e fa 2-1 Gargantini su grande giocata in ripartenza di El Madi. Nella ripresa i friulani pareggiano in superiorità dopo il contestato doppio giallo a El Madi. A 5’ dalla fine Gargantini (foto) in solitaria si inventa il 3-2, subito pareggiato dale nel finale entrambe hanno l palla per vincerla ma finisce 3-3. Clas. Petrarca 42,37, Altamarca 35, Cdm 31, Leonardo 29, Lecco e Elledì 28, Mestre 26, Pagnano 22, Fenice e Modena Cavezzo 18, Altovicentino 7, Pistoia 3. In Serie C1 (6^ di ritorno) il Sassuolo sbanca 2-1 Crevalcore e rimane terzo a -4 dal ...