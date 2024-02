Futsal B femminile Virtus in campo dopo 28 giorni per i primi punti dell’anno nuovo

(Di domenica 18 febbraio 2024)28a riposo, oggi laRomagna torna in. E lo fa sul parquet del Flaminio (calcio d’inizio alle 14) per affrontare le cagliaritane dello Jasnagora. Tra riposi forzati e riposi da calendario, ora la squadra di mister Spada ha bisogno di tornare ad aggiungerealla classifica. E quello contro lo Jasnagora è un confronto nella parte medio-alta della classifica da non fallire. Tanto più che le biancorosse sono ancora a caccia del primo successo targato 2024,le sconfitte con Athena Sassari e Pero nelle due gare giocate nelanno.. Girone A (15ª giornata):Romagna-Jasnagora, L84 Torino-Bagnolo, Athena Sassari-Hurricane, Mediterranea-Infinity, ...

