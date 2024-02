Fucili | Giocheremo senza avere timori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024) Oggi il Fossombrone per la sesta giornata del girone di ritorno ospita la Sambenedettese, una delle due capolista del girone. "Affrontiamo la squadra secondo me più forte del campionato – sottolinea alla vigilia della gara l’allenatore del Fossombrone Michele- completa in tutti i reparti e con attaccanti di categoria superiore. Come sempre il nostro obiettivo è giocare la partita al massimo delle nostre possibilità sapendo bene che se vogliamo fare risultato dobbiamo azzerare gli errori e capitalizzare al massimo le nostre opportunità.davanti ad un pubblico numeroso e dobbiamo fare di tutto per tenere aperta la partita fino alla fine". Assente nel Fossombrone l’under Calvosa impegnato nel torneo di Viareggio e gli infortunati Bio e Fagotti, acciaccati Casolla e Pagliari anche se si spera in un loro recupero. L’attaccante del ...