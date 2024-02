Ft | Ue pronta a multare Apple per 500mln per la musica in streaming

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 febbraio 2024) Milano, 18 feb. (askanews) – L’Unione europea sarebbeper 500 milioni di euro. La società di Cupertino, secondo Bruxelles avrebbe violato le leggi europee sulla concorrenza limitando l’accesso degli utenti ai servizi diin. Lo rileva il Financial Times in un articolo online. La sanzione dovrebbe essere annunciata all’inizio di marzo e arriverebbe al culmine di un’indagine iniziata nel 2019, dopo un reclamo di Spotify: l’indagine, spiega il quotidiano della City, sta verificando seabbia impedito alle app di informare gli utenti di iPhone di alternative più economiche per accedere agli abbonamentili al di fuori dell’App Store. Ft spiega che l’Unione europea avrebbe concluso che la società fondata da Steve Jobs e ...