Frosinone Roma | De Rossi | «Vi spiego perché Svilar»

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’allenatore dellaha parlato prima della sfida di campionato contro i ciociari. Focus sulle scelte del tecnico Daniele De, tecnico della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita di Serie A contro il. PAREDES – «Lo vedo bene, come del resto tutti gli altri centrocampisti, credo che la sua idea di calcio si accoppi bene con la mia. Mi piace molto come sta giocando, spero continui così». BALDANZI – «A Baldanzi non si deve dire molto, è stato comprato per essere un futuro titolare dellae potenzialmente anche della Nazionale. Nella prima settimana era molto timido ma è normale, quando da Empoli si arriva in una piazza come. Per fortuna questa timidezza è andata subito via, si è inserito bene nel gruppo e deve essere presente nelle ...