Frosinone-Roma 0-3 | tris giallorosso con Huijsen | Azmoun e Paredes

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024) Lavince 3-0 sul campo delnella gara in calendario oggi 18 febbario 2024 per la 25esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi passano in trasferta con i gol di, a segno su rigore. La vittoria consente alladi salire a 41 punti e di rimanere in corsa per il quarto posto, che vale un piazzamento Champions League e che attualmente è occupato da Atalanta e Bologna a quota 45. Ilè fermo a 23 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Il tecnicoDe Rossi dopo la gara di Coppa e in vista del ritorno con il Feyenoord opta per qualche cambio che va dalla conferma di Svilar in porta, agli esterni Kristensen e Angeliño ed affiancaa ...