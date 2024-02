Frosinone-Roma 0-3 | De Rossi torna subito a vincere e si riporta a -4 dalla Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024)18 febbraio 2024 - Un risultato netto per dimenticare il ko con l'Inter, prepararsi al meglio per il ritorno di Europa League e continuare la rincorsa in campionato. Un successo che vale triplo, tre come le reti segnate dai gialloalnella serata dello Stirpe, dove il match è terminato per 0-3, grazie alle reti di Huijsen, Azmoun e Paredes su calcio di rigore. Vittoria che proietta i capitolini al sesto posto solitario,ndo così a -4 dal duo al quarto posto Atalanta e Bologna. Comincia invece a farsi vivo dalle parti dei gialloblu lo spettro della retrocessione: sono solo tre ora i punti di margine sul terzultimo posto, mentre i frusinati vengono superati in classifica anche dall'Udinese e occupano ora la quindicesima piazza Primo tempo Di Francesco, rispetto alle aspettative della ...