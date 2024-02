Frosinone-Roma 0-0 LIVE | miracolo di Svilar su Soulè!

La ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri-Frosinone è una ferrovia italiana a scartamento ridotto che originariamente collegava Roma a Frosinone via Fiuggi e Alatri per una lunghezza complessiva di 137 km.

Fanpage.it

la Repubblica

FROSINONE - Mazzitelli: "Dobbiamo mettercela tutta": Luca Mazzitelli, centrocampista del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, prima del match contro la Roma: "Già da un po' stiamo andando oltre, abbiamo giocatori che si so ...

Frosinone – Roma le voci dei tifosi giallorossi in trasferta: “Ci aspettiamo tanto da Pellegrini” | VIDEO: Frosinone – Roma rappresenta la trasferta più breve per i tifosi giallorossi, tant’è che i 1000 biglietti a disposizione del settore ospiti sono stati polverizzati in poche ore tanto che in molti ...

Frosinone-Roma comincia in ritardo: il motivo: Il calcio d'inizio della gara dello Stirpe è slittato di qualche minuto rispetto ai programmi per un problema tecnico della squadra arbitrale ...