Fratelli d’Italia vuole limitare il numero di partiti alle elezioni | una barriera al rinnovamento

(Di domenica 18 febbraio 2024) di Francesca Romana D’Antuono, co-presidente di Volt Ci sono 16 milioni di persone in Italia che non votano, eppure il 14 febbraioha presentato un emendamento perildi. Unaai nuoviche vogliono rinnovare la politica. Questo emendamento si inserisce nel più ampio “decreto”, che aveva fatto discutere per via di un emendamento precedente, presentato dallo stesso partito di governo, che sembrava sdoganare il voto per i fuorisede. Purtroppo, la notizia si era poi rivelata uno specchietto per le allodole visto che impatterebbe su una minima frazione di elettori ed elettrici residenti fuori dal proprio comune. Ma tali iniziative legislative ...