Franz | l’amico di tutti Dolore a Viareggio per la morte di Francesco Latini | “Lasci un grande vuoto”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – Se n’è andato, per, in un giorno di festa. Una sera chiassosa, esagerata, sguaiata, colorata, trabaccolara (come le sue origini sanbenedettesi). Una notte di quelle che piacevano a lui, di CarnevalDarsena. In cui si perde il conto dei brindisi e degli abbracci. Dei coriandoli e delle paillette. Piena di vecchie canzoni e di vecchi amici e amiche con cui cantare a squarciagola.– al secolo– se n’è andato all’improvviso, a 48 anni, tradito dal suo cuoree fragile come un cristallo. Senza nemmeno avere il tempo di salutare. E questo non era da lui. Perché se ti incrociava, anche a un chilometri di distanza,ti doveva chiamare – per nome, per cognome (rigorosamente con l’articolo davanti) o per ...