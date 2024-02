Francesco Storace | ora gli scafisti potranno farci causa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Luca Casarini quasi premier. Ong padrone del nostro destino. E la sovranità nazionale appartiene alla Corte di Cassazione, che decide per conto del governo le politiche migratorie del Paese. Cambiamola ‘sta Costituzione, che tanto è inutile avere un governo, il Parlamento e tutte quelle cose che chiamano democrazia. Girala come vuoi, è la magistratura che stabilisce dove mandare i clandestini che arrivano dall'Africa. Accade dai tempi della Bossi-Fini e non si riesce a invertire questa dannata confusione di poteri: chi è indicato dalla Costituzione a stabilire le regole non può farlo. L'ultima botta in materia di decisione e di governo è proprio della Corte di Cassazione che ha decretato che la Libia non è un porto sicuro - a prescindere, potremmo dire - e quindi si commette peccato ops, reato- a mandare i migranti a casa loro. Un po' come dicono certi vescovi, a proposito di peccato, ...