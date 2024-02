Formazioni ufficiali Lazio-Bologna | le scelte dei due tecnici

Leggi tutta la notizia su calcionews24

per il match di Serie A in programma alle ore 12:30 Comunicate le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna, match di Serie A in programma alle 12:30.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp: Sepe, Mandas, Pellegrini, Kamada, Pedro, Casale, Castellanos, Hysaj, Andrè Anderson, Napolitano, Saná Fernandes. All. Sarri.

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; El Azzouzi; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. A disp: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Karlsson, Ndoye, Corazza, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Urbanski. All. Thiago Motta.