Food | le nuove tendenze dell’eCommerce con l’aiuto dell’AI

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 18 febbraio 2024) “Con l’incremento del trend relativo agli acquisti online, puntare alla personalizzazione diventa essenziale per i marchi del settore& beverage che desiderano promuovere il coinvolgimento e la fedeltà dei clienti, ottenendo al contempo un vantaggio competitivo. ato che ledel settore e i clienti sono in continua evoluzione, rimanere in sintonia con le loro preferenze e sfruttare tecnologie come l’intelligenza artificiale sarà fondamentale per i brand del settore alimentare che desiderano offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto davvero personalizzata e fluida”. A tracciare il quadro futuronel& Beverage è Mark Howes, vice president of Southern Europe di BigCommerce commentando i risultati del report realizzato in collaborazione con PayPal e WBR Insights, “Digital ...