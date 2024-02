Fondatore di OpenAI si dimette nuovamente | nega qualsiasi dramma dietro le quinte

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il membrodi, Andrej Karpathy, ha annunciato su X (Twitter) la sua uscita dall’azienda. Il ricercatore nato in Slovacchia che ha contribuito a dare vita aalla fine del 2015 è un rinomato esperto di intelligenza artificiale e reti neurali profonde. “Prima di tutto, non … ?

OpenAI è un laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale costituito dalla società no-profit OpenAI, Inc. e dalla sua sussidiaria for-profit OpenAI, L.P. L'obiettivo della ricerca è promuovere e sviluppare un'intelligenza artificiale amichevole (friendly AI) in modo che l'umanità possa trarne beneficio.

Ricchi sempre più ricchi grazie all'IA. Chi sono i miliardari dei chip: con OpenAI , mentre Michael Dell ha visto aumentare la sua fortuna grazie in parte alle iniziative ... Tra i miliardari a emergere dall'impennata c'è anche Charles Liang, co - fondatore di Super Micro ...

Artmarket.com: maggiori ricavi nel quarto trimestre del 2023 e la connessione del suo strumento proprietario di intelligenza artificiale di ...: Secondo Thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e CEO di Artmarket.com: "Con la sua intelligenza ...del copyright - e quindi di un massiccio motore di violazione del copyright - il che rende OpenAI, da ...

Questi video non sono mai stati girati. Dai creatori di ChatGpt arriva Sora: genera filmati da una descrizione, guardare per credere: Lo stesso fondatore e primo ad di OpenAI, che si appresta a rilasciare ChatGpt 5, ha dichiarato di ' non dormire la notte ', per le possibili implicazioni negative dell'IA. Non a caso, quella di Sora ...