Focacce alla mediterranea | tutto racchiuso in un semplice impasto

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 18 febbraio 2024) Lesono dei lievitati fantastici a base di semola di grano duro. Si impastano direttamente in una ciotola, poi vengono aggiunti i profumi: una pioggia di pomodorini e olive, acciughe e cipolle le rendono irresistibili. Croccanti fuori, morbidissime all’interno, hanno una sapore che conquista al primo morso. Sono deliziose da sole, per uno spuntino ritemprante, ma con un tagliere di prosciutti e formaggi trasformano un aperitivo veloce in un’apoteosi di piacere per il palato. Benché realizzarle sia semplicissimo, sono piuttosto laboriose e per una riuscita perfetta dobbiamo seguire pedissequamente i passaggi e rispettare i tempi di lievitazione. Il risultato è una sorta di focaccia dall’aspetto rustico e invitante che conquisterà grandi e piccini. Mettiamoci al lavoro, allora e iniziamo ...