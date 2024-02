Fiumicino | furto all’alba ai danni di un bar-pasticceria | rubati soldi e…una bottiglia di gin

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024- Questa mattina alle prime ore dell’alba la proprietaria di una notabar diè stata vittima di unaggravato aidel suo locale. Un soggetto ignoto infatti in piena notte si sarebbe introdotto dentro il locale forzando la porta di ingresso e rubando unadi gin ed iche erano rimasti in cassa. La proprietà del locale dispone tuttavia di un sistema di telecamere a circuito chiuso le quali immagini sono state depositate unitamente alla denuncia scritta dall’Avvocato Antonino Castorina del Foro di Reggio Calabria alla stazione dei carabinieri di. La giovane proprietaria ha dichiarato di non avere sospetti su chi si possa essere introdotto nel Bar sebbene dalle ...

Flavio Bucci (Torino, 25 maggio 1947 – Fiumicino, 18 febbraio 2020) è stato un attore e doppiatore italiano.

Sequestri di persona dopo il furto di 107 chili di cocaina: chiesti 20 anni per il boss di Casalotti: ...e un carabiniere operativo all'aeroporto di Fiumicino che avrebbe anche messo in contatto Isopo con le due donne sinti, considerate dal militare due ladre professioniste, per commettere il maxi furto ...

Espulsioni dei cittadini stranieri irregolari: Firenze accelera: ...fermato dagli agenti in via del Tiratoio e per lui era scattata una denuncia per tentato furto ... gli agenti della Polizia di Stato fiorentina lo hanno imbarcato all'aeroporto di Roma Fiumicino su un ...

Forte input del Questore Maurizio Auriemma alle espulsioni dei cittadini stranieri irregolari che sono stati più volte indagati per reati ...: ...fermato dagli agenti in via del Tiratoio e per lui era scattata una denuncia per tentato furto ... gli agenti della Polizia di Stato fiorentina lo hanno imbarcato all'aeroporto di Roma Fiumicino su un ...