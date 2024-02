Fiorentina | Italiano Disattenzione sul gol | recupereremo il gioco

(Di domenica 18 febbraio 2024) Per il tecnico viola serve maggiore qualità nelle ultime giocate EMPOLI - "L'importante è che ilfatto vedere nel girone d'andata sia recuperato, ci serve maggiore qualità nelle ultime giocate". Queste le parole di Vincenzo, allenatore dellaintervenuto in seguito al paregg

L'ACF Fiorentina, meglio nota come Fiorentina, è una società calcistica italiana con sede nella città di Firenze. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Empoli - Fiorentina, continua l'effetto - Nicola: Allenatore : Davide Nicola FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Faraoni (62' Kayode), Martinez ... Allenatore : Vincenzo Italiano Arbitro : Luca Pairetto di Nichelino Marcatori : 29' Beltran (Fio), ...

Empoli - Fiorentina 1 - 1: Niang risponde a Beltran, il derby finisce in parità: All.: Italiano. Arbitro : Pairetto di Nichelino. Reti : nel pt 29' Beltran; nel st 11' Niang (rig.) Angoli : 3 - 0 per la Fiorentina. Recupero : 5' e 4'. Ammoniti : Gyasi (E), Biraghi (F), per gioco ...

Empoli - Fiorentina 1 - 1, gol di Beltran e Niang: ...derby toscano termina in pareggio Termina in parità 1 - 1 il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Un punto che serve più alla squadra di Nicola in chiave salvezza piuttosto che a quella di Italiano ...