Fiorentina | Italiano | 'A volte dormiamo | ma non so chi vede che questa squadra non si diverte'

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il tecnico dellaVincenzoha parlato a Dazn dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell'Empoli: "Ogni partita va gi...

L'ACF Fiorentina, meglio nota come Fiorentina, è una società calcistica italiana con sede nella città di Firenze. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Empoli - Fiorentina 1 - 1 pagelle: Beltran crea ma Faraoni distrugge. Niang ancora in gol: Nessuna sorpresa tattica per Empoli e Fiorentina. Davide Nicola conferma il 3 - 4 - 2 - 1 per la terza partita consecutiva, anziché il 3 - 5 - 2 e Italiano schiera la Viola con il solito 4 - 2 - 3 - ...

