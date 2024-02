Fiorentina in ritiro al Viola Park | scelte e assenze in vista del derby con l' Empoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) La vigilia del, in casa, è stata vissuta in modo più scrupoloso rispetto a quella che ha preceduto il recupero col Bologna: non più nottata in famiglia per i giocatori bensì una serata in(e senza distrazioni) al, da dove questa mattina Biraghi e soci partiranno alla volta del Castellani. Sul pullman della truppa di Italiano non saliranno né Christensen, alle prese coi postumi post-operatori al menisco, né Dodo e Castrovilli, sempre più vicini al rientro. Ci sarà invece Arthur, che tuttavia rischia di non partire titolare complice una forma fisica non brillante: il brasiliano anche ieri ha lavorato solo in parte con il gruppo (colpa dei soliti problemi agli adduttori) e per il match di oggi potrà garantire non più di un tempo. Dentro, al suo posto, Duncan con ...