Fiordaliso | “Non sono stata una brava madre per mio figlio”

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’esperienza al Grande Fratello si è da poco conclusa per, che ha deciso in maniera volontaria di lasciare il reality perché si sentiva ormai stanca e senza stimoli dopo ben cinque mesi dall’inizio di questa esperienza. La cantante è riuscita a farsi apprezzare dalla maggior parte dei concorrenti, che la chiamavano amorevolmente “zia“, a conferma del rapporto di fiducia che è riuscita a instaurare. Accettare di partecipare al reality è stato per lei molto importante, soprattutto perché lei sentiva il bisogno di staccare dopo un periodo pesante che si è trovata a vivere, in seguito alla scomparsa del papà, avvenuto a poca distanza dalla perdita della mamma, morta a causa del Covid. “Papà viveva a casa mia – ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo – Per fortuna se n’è andato in pochi mesi. Aveva una cosa brutta, ma a 93 anni cosa fai? Se n’è ...