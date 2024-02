Fiordaliso e Vittorio a Verissimo | “Il GF lo vincerà Beatrice” | Video Mediaset

(Di domenica 18 febbraio 2024)hanno svelato che secondo loro: “Il GF lo“. In realtàha pensato anche a Perla e poi ha detto. Nell’intervista i due hanno raccontato un pochino la loro esperienza.ha descrittocome un giovane vecchio mentreha descritto “la zia” come una signora dall’anima rock che si sente sempre una ventenne. Ecco il

Fiordaliso, pseudonimo di Marina Fiordaliso (Quartu Sant'Elena, 19 febbraio 1956), è una cantautrice italiana di musica pop, con spazio al sottogenere melodico.

Libero Tv

Mediaset Infinity

Fiordaliso: "Non sono stata una brava madre per mio figlio": Fiordaliso è diventata mamma per la prima volta a soli 15 anni, riconosce di non essere stata presente come avrebbe dovuto.

GF: Fiordaliso e Vittorio tornano alla realtà e svelano chi vincerà: I due gieffini fanno un bilancio finale dell'esperienza in Casa. Rivelano poi chi sarà per loro il vincitore di questa edizione.

Verissimo, Fiordaliso e Vittorio Menozzi svelano chi per loro vincerà il Grande Fratello: “Siamo convinti che…”: Nel salotto di Verissimo, Marina Fiordaliso, dopo aver abbandonato il Grande Fratello nel corso della trentaquattresima puntata, ha raccontato le emozioni che ha provato nel reality. Intervistata da ...