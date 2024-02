Fiorano | si demolisce il ponte danneggiato Statale chiusa questa notte

Carignano (Carignan in piemontese) è un comune italiano di 9 127 abitanti della città metropolitana di Torino, in Piemonte. Si trova a circa 20 km a sud di Torino ed è uno dei comuni piemontesi più antichi e ricchi di testimonianze storiche. È stato uno dei comuni più importanti di fine Ottocento grazie al Lanificio Bona, che ha trainato l'economia della città per un lungo decennio.