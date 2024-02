Final Eight Coppa Italia | la Generazione Vincente Napoli sconfigge Reggio Emilia e vola in finale!

Coppa Italia di pallacanestro maschile – torneo italiano di Pallacanestro

– torneo italiano di Pallacanestro Coppa Italia di calcio a 5 – torneo italiano di Calcio a 5

Coppa Italia, l'Olimpia cannibalizza la Reyer Venezia e vola in finale: Basket 2023 - 2024 Serie A Squadra Olimpia Milano L'EA7 Emporio Armani Olimpia Milano si impone nettamente contro l'Umana Reyer Venezia nella prima semifinale della Frecciarossa Final Eight 2024 della Coppa Italia. Finisce con un netto 100 - 70 frutto, peraltro di 60 punti segnati nel primo tempo. Punti che sono il nuovo record nella storia della Final Eight. Superato il ...

Basket, Venezia crolla: Milano vola in finale di Coppa Italia: TORINO. Non c'è mai partita nella prima semifinale del sabato del villaggio delle Final Eight: l'Olimpia Milano strapazza la Reyer Venezia (100 - 77) e prolunga la sua permanenza torinese fino alla finale (con la vincente tra Reggio Emilia e Napoli) di domani che può consegnare a ...

Il canto del gallo si alza in cielo e diventa un requiem che spegne le ambizioni dei candidati al titolo: Nessuno può sapere quando giungerà il canto del cigno, ma per il Lascaris la gara con i galletti della Rivarolese potrebbe benissimo rappresentare la fine di ogni ambizione in ottica Final Eight . I bianconeri, chiamati a vincere per non perdere contatto con il secondo posto, incappano infatti in una sconfitta dal sapore più che amaro. Dopo un primo tempo interpretato meglio degli ...